Уругвай - Эквадор

|3 тур
|13 ноября, пятница
|00:00
|Эквадор
|2:1
|Уругвай
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бразилия
|18
|12
|5
|1
|41:11
|+30
|41
|2.
|Уругвай
|18
|9
|4
|5
|32:20
|+12
|31
|3.
|Аргентина
|18
|7
|7
|4
|19:16
|+3
|28
|4.
|Колумбия
|18
|7
|6
|5
|21:19
|+2
|27
|5.
|Перу
|18
|7
|5
|6
|27:26
|+1
|26
|6.
|Чили
|18
|8
|2
|8
|26:27
|-1
|26
|7.
|Парагвай
|18
|7
|3
|8
|19:25
|-6
|24
|8.
|Эквадор
|18
|6
|2
|10
|26:29
|-3
|20
|9.
|Боливия
|18
|4
|2
|12
|16:38
|-22
|14
|10.
|Венесуэла
|18
|2
|6
|10
|19:35
|-16
|12