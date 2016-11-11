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Венесуэла - Боливия

11.11.2016, Пятница, 02:30 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур Венесуэла - Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
3 тур
12 ноября, четверг 23:00 Боливия 4:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 03:00 Боливия 3:2 Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 августа, четверг 03:30 Венесуэла 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
13 тур
7 июня, пятница 23:59 Боливия 1:1 Венесуэла
4 тур
16 ноября, среда 05:00 Венесуэла 1:0 Боливия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 18 12 5 1 41:11 +30 41
2. Уругвай 18 9 4 5 32:20 +12 31
3. Аргентина 18 7 7 4 19:16 +3 28
4. Колумбия 18 7 6 5 21:19 +2 27
5. Перу 18 7 5 6 27:26 +1 26
6. Чили 18 8 2 8 26:27 -1 26
7. Парагвай 18 7 3 8 19:25 -6 24
8. Эквадор 18 6 2 10 26:29 -3 20
9. Боливия 18 4 2 12 16:38 -22 14
10. Венесуэла 18 2 6 10 19:35 -16 12
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