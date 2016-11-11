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Колосков: «А почему мы обязаны обыгрывать Катар?»

11 ноября 2016, 00:00
10

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями после товарищеского матча сборных России и Катара (1:2). Он отметил игру Александра Кокорина, который не забил пенальти.

– Разве даже таким экспериментальным составом мы не обязаны обыгрывать Катар?

– Не обязаны. А почему мы обязаны их обыгрывать? Что, мы на две головы их выше? Мы где-то рядом в этом пресловутом рейтинге, который все абсолютизируют.

– Выходит, все так печально в нашем футболе?

– А у вас другое какое-то впечатление? Разве у нас все так здорово? Конечно, печально. Надо признать: сегодня мы такие. Чемпионат Европы все показал. Контрольные игры еще раз демонстрируют, что такой вот у нас сейчас ближайший резерв. Так что, считаю, больше нет смысла заниматься поисками. Пора определяться. Игроки? Каждый сам по себе умелый, техничный. Но нам нужна команда.

– Хоть одно светлое пятно было в игре нашей сборной?

– Кокорин.

– Не забивший пенальти?

– Ну и что? Роналду и Фигу тоже порой не забивали. В целом, Кокорин мне понравился, – сказал Колосков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Lenin26
1478811958
Полностью согласен!
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Майор Дзагоев
1478812433
Действительно, елкины палки! А может, вообще ну нафиг кого-то обыгрывать? Может, вообще к чертям играть, давайте в Монте-Карло тусить? Д,Б!
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alex1951
1478812478
Дожили..... В семье не без урода, или, в семье было два сына - один был умный,а другой футболист.
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cska-62
1478814809
Колосков просто так шутит... Нет, чтобы сказать, что лучшими сегодня были Смолов и Дзюба, потому что "откосили" от этой поездки... :-)))))
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Asbjorn
1478824481
И действительно?
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lekseij2007
1478843218
Вы все говно!
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sevsor
1478844470
«А почему мы обязаны обыгрывать Катар?»...ну и ну)) Почему бы не сказать, "а почему мы обязаны на поле выходить?", действительно, так всем спокойнее было бы: есть сборная - есть проблемы, нет сборной - нет проблем)) Совсем из ума выжил этот старый маразматик.
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Rzn_za_cska
1478845354
Мы может и не должны обиграть Но должны показать игру борьбу страсть желание ... которая будет по нраву всем ...
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subbotaspartak
1478882960
Действительно - нахрена, Кому эта победа важна? Болельщики? На них можно нагадить, Чего стараться ради? А если ставочку на соперника поставить, То чего б игру не сплавить.
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