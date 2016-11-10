Адвокат: «У России есть футболисты, с которыми можно добиться очень многого»

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не согласен с мнением, что нынешнее поколение российских игроков уступает в таланте той команде, которой он руководил.

– Вы знаете Станислава Черчесова?

– Не так хорошо, но мы общались. Кажется, тогда у него не было работы, и он довольно часто приезжал на матчи. Я видел его на играх чемпионата и сборной. Очень дружелюбный человек.

– Как считаете, то поколение, что было у вас, талантливее?

– Не согласен. Да, Аршавина нет, игроки поменялись, но у вас есть футболисты, с которыми можно добиться очень многого. Кокорин, Дзюба, Дзагоев. У них есть качество, есть талант. А нападающий из Краснодара!

– Смолов.

– Именно. Помню его – он еще в Голландию уезжал, хороший парень.