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Шевченко звал Тайсона в сборную Украины

10 ноября 2016, 01:35
7

Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приглашал его выступать за национальную команду. Также футболист рассказал, что получал предложения от нескольких европейских клубов.

«Да, были предложения от «Бенфики» и также от «Челси». Но потом случилось так, что был определенный разговор с президентом. И все так сошлось, что я решил перейти сюда, потому что для меня тогда это было лучше. У меня было приглашение от Андрея Шевченко. Я общался с ним. Я хочу его поблагодарить за то, что он верит в меня, и сделал мне это предложение.

Но сейчас моя детская мечта исполнилась – я играю в сборной Бразилии. Но я всегда буду болеть за сборную Украины. Это даже не обсуждается. У меня здесь партнеры, друзья, которые играют там. И я надеюсь, что они сыграют на чемпионате мира», – цитирует Тайсона «Футбол 24».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Шахтер Украина Челси Бенфика Бразилия Тайсон Шевченко Андрей
Комментарии (7)
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Просто игра
1478732609
Его можно понять, почти у каждого игрока есть мечта сыграть за свою сборную...)
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Nerlinger
1478745624
Майка?
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simoron81
1478746520
да уж
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Igreks
1478766216
Молодец Тайсон. Заслужил
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Ailend
1478783642
Думаю правильно поступил. Нужно бороться за место в составе в своей сборной, а не в другую!! (менять при этом гражданство, ладно если бы жена украинка бы была).
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FCShakhtar
1478792713
Ну теперь поздно репу чесать)) Давай физрук Марлоса приглашай. Вместо Бревноленко будет божить
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