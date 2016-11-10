Шевченко звал Тайсона в сборную Украины

Полузащитник «Шахтера» Тайсон заявил, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко приглашал его выступать за национальную команду. Также футболист рассказал, что получал предложения от нескольких европейских клубов.

«Да, были предложения от «Бенфики» и также от «Челси». Но потом случилось так, что был определенный разговор с президентом. И все так сошлось, что я решил перейти сюда, потому что для меня тогда это было лучше. У меня было приглашение от Андрея Шевченко. Я общался с ним. Я хочу его поблагодарить за то, что он верит в меня, и сделал мне это предложение.

Но сейчас моя детская мечта исполнилась – я играю в сборной Бразилии. Но я всегда буду болеть за сборную Украины. Это даже не обсуждается. У меня здесь партнеры, друзья, которые играют там. И я надеюсь, что они сыграют на чемпионате мира», – цитирует Тайсона «Футбол 24».