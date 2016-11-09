Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Каррера хочет создать в «Спартаке» атмосферу, как в сборной Италии на Евро-2016

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своем видении команды и целях на сезон. По словам специалиста, он хочет создать в стане красно-белых такую же атмосферу, как и в сборной Италии на Евро-2016. Напомним, Каррера входил в тренерский штаб сборной Италии под руководством Антонио Конте на чемпионате Европы-2016.

    «Моя цель в «Спартаке» – это создание такой же семейной атмосферы, какая у нас была в сборной Италии на чемпионате Европы-2016. Это первый шаг к успеху. Постараемся выиграть чемпионат впервые с 2001 года. Если же завершим сезон в тройке, то признаем, что две команды были лучше нас. Не будем ни о чем сожалеть и искать виноватых», – сказал итальянец.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 10 ноября 2016, 11:29

      начинания хорошие ! продолжай МаКар ! СПАРТАК будет первым !!!!! да он и так первый

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 10 ноября 2016, 10:26

      Не знаю, почему, но рад за Спартак. Представляю эмоции болельщиков, если они возьмут чемпионат

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 10 ноября 2016, 10:09

      И вылететь из соискателей задолго до развязки???

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 10 ноября 2016, 03:38

      Пока его тактика дает успех. Еще б Промеса.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 9 ноября 2016, 23:48

      Мне нравится настрой Карреры. Хорошо, когда командой руководит мужик. В последний раз такое было при Валере.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11