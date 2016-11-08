Смородская: «В России нет политической воли на выявление договорных матчей»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о договорных матчах, отвечая в эфире программы «Культ тура» на вопрос об игре 12-го тура РФПЛ «Урал» – «Терек».

«Матч в Екатеринбурге? Он что, первый, что ли? Не первый и не последний. Я смотрю российский футбол постоянно, он меняется, надеюсь, что когда-нибудь станет прозрачным, понятным и прекрасным. Как выявляются договорные матчи в Европе? Специальные службы и органы по несколько лет это делают. У нас нет политической воли на выявление», – сказала Смородская.

Также она рассказала о необходимости работать над посещаемостью матчей РФПЛ.

«Шесть лет назад вообще не было инфраструктуры, «Локомотив» построил тогда самый современный стадион. Сейчас арены есть, но надо работать над их посещаемостью. Поиски врагов, риторика в духе «все вокруг плохие» – это отпугнуло людей от футбола. При Толстых было очень много слов и никакого дела.

Надо понимать, что нельзя поднять посещаемость в отдельно взятом клубе. Чем больше агрессии на стадионе, тем меньше нормальных зрителей туда приходит».