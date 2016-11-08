Могилевец: «Очень приятно оказаться в сборной России, в хорошем коллективе»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от нахождения в стане сборной России. По словам игрока, приглашение в национальную команду придает ему дополнительный стимул.

10 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести товарищеский поединок с Катаром, а 15 встретиться в контрольной игре со сборной Румынии.

«Сборная и клуб – это разные вещи. Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей.

Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки», – сказал Могилевец.