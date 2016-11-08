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Аршавин: «В «Кайрат» перешел из-за Бородюка»

8 ноября 2016, 13:58

Хавбек «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о причинах, которые подтолкнули его на переход в команду из Алма-Аты. Также игрок подчеркнул, что не намерен активировать функцию продления в своем контракте с казахстанским клубом.

«Намерен ли воспользоваться опцией «1+1» в контракте? В этом случае не я буду пользоваться опцией, а клуб должен сказать, хочет ли меня видеть в следующем сезоне.

По каким причинам я выбрал «Кайрат»? Александр Генрихович Бородюк позвал. Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему», – сказал Аршавин в интервью sputniknews.com.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Аршавин Андрей Бородюк Александр
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