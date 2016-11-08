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  • Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

8 ноября 2016, 06:19
43

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.

«Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?!

Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…

Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Испания. Примера Зозуля Роман
Комментарии (43)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478576998
А для них толко Владимир Путин виновать он же злодей вран номер один в мире
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Nerlinger
1478579963
можете Тимати себе оставить
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Legioner-05
1478581485
Ох уж эти двойные стандарты...Я считаю,что просто надо жить и добра наживать,а не заниматься грязными делами!
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turist82
1478584471
Что за бред??? У нас в Тюмени полно украинцев... Лично знаю двоих. Никто их врагами не обзывает. По людям ценим а не по национальности
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Munez89
1478587761
Да потому что хохлы, проституки, не все, а кто там скакал на майдане.Скажут любить тимати, будут любить, скажут он враг, не будут.
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firs04
1478588497
Не одно поколение должно пройти, что бы весь мусор исчез, который вдолбили в бошки Америкосы людям
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TY13R
1478589403
Красава! Один адекватный человек среди футбольной общественности...
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alp
1478589542
у хохлов такой шлак щас в бошках, капец... пусь поедят с американского корыта. лет через 5-7 снова в братья попросятся
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Chernyi Lis
1478590389
любите украину!врагами должны стать все россияне,во всех отраслях! и он красава? говорю же все быдло бендерами стали быстренько..
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АлёшкА91
1478596597
Русские и Украинцы братьями всегда были, а сейчас нас сделали врагами СМИ, интернет, политики, проплаченные Америкой. Мне кажется адекватные, думающие головой люди и сейчас не считают друг друга врагами. Пройдет время, и, дай Бог всё станет, как было.
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