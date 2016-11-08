Зозуля: «Украинец играет в России – враг народа, а Тимати в Одессе собирает полный зал»

Украинский нападающий «Бетиса» Роман Зозуля выразил недоумение, почему у него на родине футболистов, выступающих в России, называют врагами народа, а музыкантов из этой страны принимают с распростертыми руками.

«Вот я не могу понять одного. Едет украинский футболист играть в Россию — он сразу враг народа: ненависть, гневные посты, куча грязи сразу льются на него. А приезжают в Украину с концертами люди, которые открыто поддерживают и прославляют Путина, – так у нас сразу полные залы! Вот как так?!

Тимати спокойно выступает в Одессе, L’Оne в Днепре дает концерт. Не узнаю свой родной город, который всегда был примером патриотичности и в определенное время щитом для всей страны! Не понимаю…

Люди, вы думаете своей головой? Что за двойные стандарты? Почему футболисты — враги? Почему 95-й квартал стал для вас ненавистным? С таким подходом мы очень долго не сможем ничего поменять в стране! Любите Украину, а не делайте вид!» – написал Зозуля в Facebook.