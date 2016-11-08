Скрипченко: «Встретился взглядами с Ивановым, но он меня проигнорировал. Моя совесть чиста»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко заявил, что его совесть перед президентом «Урала» Григорием Ивановым чиста. Напомним, глава екатеринбургского клуба назвал «ударом в спину» уход 40-летнего специалиста из команды.

«С иронией отношусь к словам Григория Викторовича Иванова. Имею свою точку зрения на этот счет. Если он так считает, это его право. Я встретился с ним в подтрибунном помещении, но он проигнорировал мой взгляд и ушел в раздевалку команды. Моя совесть чиста, могу говорить об этом с улыбкой и честно», – сказал Скрипченко.