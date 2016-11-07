Тарханов: «Система «весна-осень» – оптимальный для России вариант, но до ЧМ-2018 менять ничего не нужно»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о нынешней системе проведения матчей чемпионата России. Напомним, на данный момент игры РФПЛ проводятся по системе «осень-весна».

«До чемпионата мира не надо ничего менять. Но соглашусь, что «весна-осень» – оптимальный для нас вариант календаря. Взять Финляндию – у них «весна-осень», сейчас они уже не играют, поскольку ушли на перерыв. Это еще хорошо, что у нас появились новые стадионы. Но играть все равно тяжело, и зрители не ходят. Нужно продержаться еще год до чемпионата мира, а потом решать этот вопрос. Переходный сезон мы уже провести не успеем», – сказал Тарханов.