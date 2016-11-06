АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Уотфорд» и возглавил турнирную таблицу

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своем поле крупно выиграл у «Уотфорда» со счетом 6:1. Благодаря этому результату команда Юргена Клоппа набрала 26 очков и вышла в лидеры АПЛ.

В параллельном поединке «Халл Сити» в родных стенах одержал волевую победу над «Саутгемптоном» – 2:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Ливерпуль – Уотфорд – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Мане, 27; 2:0 – Коутиньо, 30; 3:0 – Джан, 43; 4:0 – Фирмино, 57; 5:0 – Мане, 60; 5:1 – Янмаат, 75; 6:1 – Вейналдум, 90+1.

Халл Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Остин, 6 (с пенальти); 1:1 – Снодграсс, 61; 2:1 – Доусон, 63.

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