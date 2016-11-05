Дьяков: «Томь» заслужила поражение от «Спартака», вместо игры у нас был один сумбур»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков назвал заслуженным поражение от «Спартака» (0:1) в поединке 13-го тура РФПЛ. По мнению игрока, томичи не сподобились в этом матче хоть на сколь-нибудь приличную игру.

«Сегодня мы проиграли заслуженно. С нашей стороны не было никакой игры, один сумбур, суматоха. Расстроены и своей игрой, и результатом. Погода не помешала, даже наоборот, была нам на руку. Мы здесь живем и тренируемся, а у «Спартака» много бразильцев.

Тренер в перерыве давал указания, старался подбодрить, чтобы не расстраивались после гола в раздевалке. Мы тоже старались друг друга подстегнуть: давно не выигрывали, попали в зону вылета. Сейчас неважно с кем играем, нужно брать очки. Сегодня это сделать не получилось, сами в этом виноваты. Могли в конце перевернуть игру в свою сторону, было пару моментов, которые получались из ничего, но Ребров здорово играл. Видимо, удача была на стороне гостей.

Мы сначала сыграли с «Зенитом», потом со «Спартаком». В Санкт-Петербурге даже лучше сыграли. Сегодня была куча потерь мяча на своей половине поля, и это нечем объяснить. На данном этапе и «Спартак», и «Зенит» заслуженно занимают первое и второе места в таблице. Сезон длинный, может что-то поменяется, но пока это сильнейшие команды чемпионата», – сказал Дьяков.