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  • Кавазашвили: «Почему вы не обвиняете Акинфеева в договорных матчах?»

Кавазашвили: «Почему вы не обвиняете Акинфеева в договорных матчах?»

5 ноября 2016, 01:01
8

Бывший глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили поделился мнением о встрече 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4).

– По-вашему, в России договорных матчей нет, а работа с судьями ведется?

– Конечно! Сплошь и рядом работают с судьями! Не зря же Валентина Иванова сняли со своего поста. Даже он не смог справиться с этой вакханалией… Не хочу конкретизировать. Так вот, зачем клубам договариваться между собой? Зачем вратарю специально махать ногой мимо мяча? Они и так это делают. Такие вот наши вратари.

– То есть вас ошибки голкипера Арапова не удивили?

– Вы меня простите, но тогда давайте вспомним, какие голы иногда пропускает наш первый вратарь Акинфеев. Почему же вы его не обвиняете в договорном матче? Будьте объективны, имейте на руках факты. То есть, по мнению журналистов, если голкипер «Уфы», «Оренбурга», «Урала» допускает ляпы, команды, получается, сразу сдают матч?

– Может быть, все-таки привлекать к этой проблеме правоохранительные органы?

– Послушайте, когда наш комитет рьяно начал разбирать определенные матчи, нам дали по рукам и оторвали голову. За неделю нас всех выгнали. Задайте вопрос Толстых, – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
Комментарии (8)
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Zeff
1478297958
Как можно? Акинфеев неприкасаем.
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Aztec58
1478299892
Ясно, что бесспорный дог начинают забалтывать: пойди туда, спроси того, а ты кто такой...
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Aztec58
1478301435
Еще Кавазашвили сказал: «Даже в прошлые годы некоторые, подчеркиваю – некоторые журналисты, которые недолюбливают кавказские команды, в неприглядном свете выставляли „Терек“, „Анжи“, „Аланию“ и Нальчик. Большой упор эти репортёры делают именно на эти клубы. И когда возникают случаи, якобы похожие на договорные игры, они всегда льют грязь. Так нельзя! Мол, когда „Терек“ выигрывает в гостях, эти люди говорят: „Что вы? Это судья помог или они договорились с местным руководством, кто-то кому-то отдал долг за прошлые годы…“ Настолько это противно слушать." - Даже сами болельщики Анжи несколько лет назад не скрывали, что надеются на помощь братьев из Нальчика в последнем туре. И СПАнЧ сдал матч Анжи 1:3, который сохранил место в РФПЛ. И сколько таких матчей сыграно между АТАСом? И зачем было ставить Кавазашвили во главе комитете по выявлению договорных матчей?
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simoron81
1478315405
да уж
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Serjoga
1478320760
Договорной матч юридически нельзя доказать, если только не будет "подставы"!
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ДСА
1478322477
Все понятно, организатор договорных матчей - Толстых.
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