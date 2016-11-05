Кавазашвили: «Почему вы не обвиняете Акинфеева в договорных матчах?»

Бывший глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили поделился мнением о встрече 12-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Тереком» (1:4).

– По-вашему, в России договорных матчей нет, а работа с судьями ведется?

– Конечно! Сплошь и рядом работают с судьями! Не зря же Валентина Иванова сняли со своего поста. Даже он не смог справиться с этой вакханалией… Не хочу конкретизировать. Так вот, зачем клубам договариваться между собой? Зачем вратарю специально махать ногой мимо мяча? Они и так это делают. Такие вот наши вратари.

– То есть вас ошибки голкипера Арапова не удивили?

– Вы меня простите, но тогда давайте вспомним, какие голы иногда пропускает наш первый вратарь Акинфеев. Почему же вы его не обвиняете в договорном матче? Будьте объективны, имейте на руках факты. То есть, по мнению журналистов, если голкипер «Уфы», «Оренбурга», «Урала» допускает ляпы, команды, получается, сразу сдают матч?

– Может быть, все-таки привлекать к этой проблеме правоохранительные органы?

– Послушайте, когда наш комитет рьяно начал разбирать определенные матчи, нам дали по рукам и оторвали голову. За неделю нас всех выгнали. Задайте вопрос Толстых, – сказал Кавазашвили.