Григорий Иванов: «Уверен, игра с «Крыльями Советов» состоится»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность в том, что прошедший в Самаре снегопад не помешает проведению матча 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

«Уверен, игра состоится. Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой», – сказал Иванов.

Также президент екатеринбуржцев заявил, что не намерен общаться с бывшим главным тренером Вадимом Скрипченко.

«Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему».

Напомним, Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком» и возглавил «Крылья Советов».