ФИФА назвала 23 претендента на звание лучшего игрока 2016 года

Международная федерация футбола объявила список из 23 претендентов, которые были номинированы на премию «Лучший мужской игрок» 2016 года. В него вошли:

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Месут Озил («Арсенал»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рамос («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

Голосование стартует сегодня и заканчивается 22 ноября.