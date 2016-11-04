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  • ФИФА назвала 23 претендента на звание лучшего игрока 2016 года

ФИФА назвала 23 претендента на звание лучшего игрока 2016 года

4 ноября 2016, 17:37
15

Международная федерация футбола объявила список из 23 претендентов, которые были номинированы на премию «Лучший мужской игрок» 2016 года. В него вошли:

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Месут Озил («Арсенал»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рамос («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

Голосование стартует сегодня и заканчивается 22 ноября.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФИФА
Весь мир Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Реал Барселона Лестер Бавария Ювентус Челси Атлетико Арсенал Вест Хэм Рамос Серхио Месси Лионель Иньеста Андрес Кроос Тони Агуэро Серхио Озил Месут Роналду Криштиану Нойер Мануэль Бэйл Гарет Буффон Джанлуиджи Ибрагимович Златан Модрич Лука Пайет Димитри Левандовски Роберт Гризманн Антуан Де Брюйне Кевин Неймар Погба Поль Марез Рияд Канте Н'Голо
Комментарии (15)
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Black Giz
1478270672
Я за Буффона.
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Pourport
1478270699
Пайет есть,но нет Игуаина!
Ответить
Финт
1478273540
Буффон лучший
Ответить
Des79
1478273653
Буфон номер один из списка!!!!
Ответить
MEHROJ ЗЕНИТ
1478274001
Го все за буффона голосовать
Ответить
Алексей1988
1478274080
А где Дзюба с Кокой? :)
Ответить
Benifacto
1478281681
ну дайте вы уже наконец мячик Иньесте!либо Рамосу!
Ответить
Shpion23
1478294797
А хде Пепе? Тож типа чемпион Европы и ЛЧ ж))
Ответить
uda
1478333828
Если судить реально то : 1 - Роналду 2 - Суарез 3 - Гризманн
Ответить
ВoВ
1478510388
Реально: Суарес, Роналду, Бэйл! А хотелось бы настоящим героям дать награду: Канте, Мерез и Варди!
Ответить
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