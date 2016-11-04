Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комиссия Совета Федерации: «Ничего страшного в ситуации с вибрацией поля на «Крестовском» нет»

Комиссия Совета Федерации: «Ничего страшного в ситуации с вибрацией поля на «Крестовском» нет»

4 ноября 2016, 15:45
18

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Напомним, на днях ФИФА рекомендовала устранить вибрацию на выкатном поле стадиона.

Проблемы с вибрацией выкатного поля могут повлиять на сроки сдачи стадиона в эксплуатацию?

– Пока сроки остаются те же. Конец года. Единственное – сейчас принимаются меры по уменьшению вибрации. Кроме того, ФИФА позволяет проводить определенные работы до мая.

– Какие работы?

– Так называемые пуско-наладочные. Когда сдаешь стадион, все равно выскакивают те или иные сюрпризы. Так что необходимо какое-то время для устранения всех недостатков. Думаю, стадион примет матчи Кубка конфедераций.

– Смета может быть еще увеличена?

– Пока генподрядчик не требует увеличения сметы. Надеюсь, он справится с той суммой, которая ему предоставлена.

– Когда все же решится вопрос с вибрацией поля?

– Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счет утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем, довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хочбар
1478263925
Ахах, весьма авторитетная комиссия.
Ответить
alll-1
1478265150
Хватит прикрывать воров . Спартак сдал стадион без сюрпризов ,кони то же самое . Штатная ситуация ни чего страшного это для вас а для фифа это пипец . Сейчас не только деньги нужны для устранения косяков ,но и инспекторам фифа.
Ответить
Aztec58
1478266377
Как бы "вибрация" не перекинулась и на другие стадионы-новостройки, ага.
Ответить
kykyi
1478269269
Сэкономили на проекте? Загнали деньги лохам, получили откаты, попилили, а теперь эти же лохи "думают над проблемой".
Ответить
DIDI 23
1478270162
Инспекторы ФИФА требуют настроить этот большой вибратор на их любимую амплитуду и частоту. Гейропа, что поделаешь...
Ответить
Zlatan2718
1478271793
срыть этот стадик.. и новый построить.
Ответить
MURAD F. A.
1478273087
надо утяжелит конструкцию лярдами............ и вибрация исчезнет...........
Ответить
Sergh4
1478273674
Позорище!
Ответить
spartach n1
1478273836
Закопать и забыть !
Ответить
ASG
1478294647
Это такой позор.. Даже не знаю, когда это все забудется. Ведь теперь даже дураку ясно, какой там отмыв бабла шел, не просто 40-50%, как обычно это бывает, а все 80.

Удачи питерцам, и сил все это вытерпеть..
Ответить
Главные новости
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Энрике высказался о завоевании «ПСЖ» Суперкубка УЕФА
08:15
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
17
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
2
Все новости
Все новости
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
Вчера, 22:10
2
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
Вчера, 15:40
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
Вчера, 01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+