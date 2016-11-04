Комиссия Совета Федерации: «Ничего страшного в ситуации с вибрацией поля на «Крестовском» нет»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Напомним, на днях ФИФА рекомендовала устранить вибрацию на выкатном поле стадиона.

– Проблемы с вибрацией выкатного поля могут повлиять на сроки сдачи стадиона в эксплуатацию?

– Пока сроки остаются те же. Конец года. Единственное – сейчас принимаются меры по уменьшению вибрации. Кроме того, ФИФА позволяет проводить определенные работы до мая.

– Какие работы?

– Так называемые пуско-наладочные. Когда сдаешь стадион, все равно выскакивают те или иные сюрпризы. Так что необходимо какое-то время для устранения всех недостатков. Думаю, стадион примет матчи Кубка конфедераций.

– Смета может быть еще увеличена?

– Пока генподрядчик не требует увеличения сметы. Надеюсь, он справится с той суммой, которая ему предоставлена.

– Когда все же решится вопрос с вибрацией поля?

– Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счет утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем, довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет.