Комиссия Совета Федерации: «Ничего страшного в ситуации с вибрацией поля на «Крестовском» нет»

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира по футболу-2018 Вадим Тюльпанов прокомментировал ситуацию со строительством стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Напомним, на днях ФИФА рекомендовала устранить вибрацию на выкатном поле стадиона.
– Проблемы с вибрацией выкатного поля могут повлиять на сроки сдачи стадиона в эксплуатацию?
– Пока сроки остаются те же. Конец года. Единственное – сейчас принимаются меры по уменьшению вибрации. Кроме того, ФИФА позволяет проводить определенные работы до мая.
– Какие работы?
– Так называемые пуско-наладочные. Когда сдаешь стадион, все равно выскакивают те или иные сюрпризы. Так что необходимо какое-то время для устранения всех недостатков. Думаю, стадион примет матчи Кубка конфедераций.
– Смета может быть еще увеличена?
– Пока генподрядчик не требует увеличения сметы. Надеюсь, он справится с той суммой, которая ему предоставлена.
– Когда все же решится вопрос с вибрацией поля?
– Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счет утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем, довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет.
Удачи питерцам, и сил все это вытерпеть..