Футболисты «Урала» прибыли в Самару

Футболисты «Урала», из-за погодных условий имевшие трудности с вылетом из Екатеринбурга, все-таки прибыли в Самару на матч 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов». Также стало известно, что в составе делегации отправился Александр Тарханов, только что назначенный на пост главного тренера «Урала». Напомним, матч состоится 5 ноября. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.

«Прилетели на матч. В Самаре замечательная футбольная погода», – говорится в сообщении официального Twitter уральского клуба.