«Галатасарай» заинтересован в приглашении защитника «Спартака»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти входит в интересы руководства «Галатасарая». Как сообщает Fotomaç, турки рассматривают итальянского футболиста в качестве усиления своей оборонительной линии.

В данный момент руководство «Спаратка» не может договориться с Боккетти о продлении действующего контракта, который рассчитан до середины 2017 года. Проблема заключается в разных представлениях о зарплате 29-летнего футболиста. «Спартак» заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Боккетти и готов предложить ему новый контракт сроком на три года, но с понижением в уровне зарплаты игрока.