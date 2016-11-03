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    Шох: «Как Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?»

    Спортивный директор «Урала» Рохус Шох раскритиковал то, как ушел из команды бывший главный тренер Вадим Скрипченко. Специалист возглавил «Крылья Советов».

    «Я разочаровался в Вадиме Скрипченко как в человеческом, так и в профессиональном плане. Я не понимаю его поступка. Есть профессиональная этика по отношению к своему клубу, в который, по словам Вадима Викторовича, он вкладывал всю душу. Я воспитан на традициях советского футбола. Общение с Валерием Лобановским, Виктором Прокопенко, Валерием Газзаевым дало мне другое понимание. Для них мужское начало и уважение к тренерской профессии было главным.

    Как можно попрощаться с командой, пожелать ребятам удачи, а через несколько дней уйти в другую команду? Все связывали уход Скрипченко с матчем с «Тереком», а оказывается, причина в другом. Он уже давно провел переговоры с «Крыльями Советов», а президенту клуба сказал, что нужно отдохнуть, провести время с семьей и сделать операцию. Григорий Викторович пошел навстречу, хотя очень сильно его уговаривал остаться. Если было принято решение уйти в другой клуб, то так и нужно было сказать. Как теперь Скрипченко 5 ноября будет футболистам «Урала» смотреть в глаза?

    Будем ли мы по-особенному настраивать игроков на матч с «Крыльями Советов? Нет. Это борьба за три очка. Победа нужна обеим командам», – заявил Шох.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2016 15:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 4 ноября 2016, 09:38

      Как футболисты Урала будут смотреть в глаза Скрипченко ? Тренер душу вкладывает в команду , а они договорняки гоняют - предательство тренера и болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 3 ноября 2016, 20:09

      да изза этого шоха и гриши ни один нормальный тренер долго в урале не заседится! скрипченко у важал и буду уважать даже если не дай бог обыграет свою бывшую команду...

      1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 17:02

      "Все связывали уход Скрипченко..."Конечно он неправ.Надо было бежать,как Гончаренко, ещё до игры с Тереком.

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 ноября 2016, 16:46

      "Скрипка-лиса, лужи и грязь до...г"

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2016, 15:57

      А как он смотрел в глаза игрокам Урала после игры с Тереком?

      6
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      Рейтинг: +258

      жеха87 3 ноября 2016, 15:54

      Он поступил так же как когда-то Гончаренко после договорняка! Урал не впервой матч продает!

      3
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 3 ноября 2016, 15:51

      Легко и не принуждённо.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 ноября 2016, 15:48

      Очень просто, как предателям, которые матч сдали.

      7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 ноября 2016, 15:46

      "Жизнь есть жизнь. Это своего рода игра. Задумана так себе, зато графика просто великолепная". И не такое бывает, а кушать хочется всегда посытнее и спать по слаще.

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