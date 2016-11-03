Фалькао: «Не скажу, что ЦСКА оказался слабее, чем я ожидал»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао поделился впечатлениями об игре Лиги чемпионов с ЦСКА (3:0). Напомним, что колумбиец отметился в матче дублем.

«Думаю, что на протяжении всех 90 минут «Монако»демонстрировал очень целостный футбол. Мы создавали моменты и имели преимущество. «Монако» сыграл умно и слаженно. Кроме того, мы эффективнее соперника использовали свои моменты.

Не могу сказать, что ЦСКА оказался слабее, чем я ожидал. Эта команда просто оказалась не готовой к предложенной нами с самого начала интенсивности игры», — сказал Фалькао.