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    Нигерийский нападающий собирается прибыть на просмотр в «Спартак» 7 ноября

    Нападающий нигерийского клуба «Викки Турист» Годвин Обайе cообщил, что должен прибыть на просмотр в «Спартак» 7 ноября.

    «Я только что прибыл из столицы Нигерии Абуджи – ездил туда, чтобы получить визу. Я, скорее всего, отправлюсь в Москву 7 ноября, именно этот день указан в приглашении, которое я получил от «Спартака», – приводит слова форварда Owngoalnigeria.com.

    В завершившемся сезоне чемпионата Нигерии Обайе стал открытием первенства, забив за свою команду 19 мячей. Отметим, что ранее нигериец уже ездил на просмотр в Европу – в словацкий клуб «Тренчин», но стороны не достигли соглашения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 01:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 ноября 2016, 17:58

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 3 ноября 2016, 09:36

      Главное - чтобы Мукункой не оказался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 ноября 2016, 09:16

      Приедет 7 ноября и сразу на Красную площадь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 3 ноября 2016, 08:06

      Он похож на Зе. Плюс в том что он молод и как все нигерийцы вынослив и ему нужно светиться в европе, то что сейчас делает Промес.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 3 ноября 2016, 05:05

      ещё один турист.

      1
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