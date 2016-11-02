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    Помимо Скрипченко «Крылья Советов» рассматривают еще три кандидатуры

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Урала» Вадимом Скрипченко, но помимо него рассматривает и другие кандидатуры. Также функционер рассказал о компенсации покинувшего пост главного тренера самарского клуба Франка Веркаутерена.

    «Со Скрипченко решили связаться после его освобождения. У меня есть специалисты, ответственные за принятие решений, и мы просто хотим понять и проговорить некоторые моменты. Это называется элементарной встречей, скорее всего, она состоится завтра. Не было такого предложения, чтобы он приехал и принял команду. У нас еще три кандидатуры, и мы с ними тоже проведем переговоры

    Компенсация у Веркаутерена, как и у всех, кто увольняется, три зарплаты – по Трудовому кодексу. Какой-то компенсации сверх этого не предусмотрено. Я не мог переманить Скрипченко в Самару. Во-первых, с ним я не встречался, во-вторых, всю эту неделю я был в Европе. Отставка Веркаутерена произошла после поражения от «Оренбурга», и если бы его не было, то не было бы отставок, я это обговаривал. Что, Скрипченко ждал, когда мы снимем Франка? Если бы мы выиграли у «Оренбурга», Франк остался бы на месте», – сказал Шляхтин.

    Источник: ТАСС

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    02.11.2016 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 3 ноября 2016, 08:14

      Федорыч мне кажется все же будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 2 ноября 2016, 21:56

      Продолжается старая тема, будем подбирать тех кто ни кому не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +992

      опус 2 2 ноября 2016, 19:52

      Скрипченко не берите,не надо

      1
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