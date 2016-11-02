«Локомотив» не намерен увольнять Семина

В руководстве «Локомотива» в очередной раз выразили доверие главному тренеру команды Юрию Семину.

«У главного тренера есть кредит доверия. Никто ничего сейчас не рассматривает. А то у нас любимая история... Команда занимается и занимается. Дайте ей нормально поиграть», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Железнодорожники после 12-го тура занимают 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.