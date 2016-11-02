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    «Локомотив» не намерен увольнять Семина

    В руководстве «Локомотива» в очередной раз выразили доверие главному тренеру команды Юрию Семину.

    «У главного тренера есть кредит доверия. Никто ничего сейчас не рассматривает. А то у нас любимая история... Команда занимается и занимается. Дайте ей нормально поиграть», – заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

    Железнодорожники после 12-го тура занимают 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Р-Спорт

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    02.11.2016 18:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 ноября 2016, 12:17

      Правильно-не бывает чуда,когда тренер всего 3 месяца у команды,состав которой он не определял и только сейчас он сам начал разбираться в обстановке! Уверен,что после зимнего перерыва команда заиграет в тот футбол,который от него ждут!

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 3 ноября 2016, 10:09

      Палычу этот сезон продержаться бы (не вылетим - точно, в районе 8-9 будем), следующий- повыше и в 18/19 будем с медальками, это факт. Только дайте поработать

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 ноября 2016, 19:10

      Правильное направление , надо дать нормально поработать !

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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > XaXatyn 3 ноября 2016, 14:30

      И денег дать на трансферы и дать воли, чтобы от говна избавиться, а то набрали детей олигархов..

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