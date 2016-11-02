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Корнаухов: «Пик темы по антирекорду Акинфеева уже прошел»

2 ноября 2016, 17:59
5

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов отметил проблемы «Монако» в обороне в преддверии матча с армейцами в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран затронул тему и антирекорда Игоря Акинфеева в турнире.

«Монако» обладает хорошей средней и атакующей линией, но не без проблем в обороне. Это дает шанс ЦСКА на положительный исход в сегодняшнем матче. Не думаю, что одно неприятное поражение в дерби выбьет армейцев из колеи. ЦСКА закален в этих делах и уже все, что только можно, прошел на своем пути. Естественно, жду только победы!

Что касается серии Игоря Акинфеева, то шанс прервать ее есть в каждой игре. Чуть не хватило удачи в прошлом матче, чтобы не пропустить в концовке. Думаю, что сам Игорь уже давно не обращает внимания на эту серию, пик этой темы прошел, вряд ли она не него давит. Конечно, нам всем хочется, чтобы она скорее прервалась», – заявил Корнаухов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Монако ЦСКА Акинфеев Игорь Корнаухов Олег
Комментарии (5)
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VGreen
1478099038
одно неприятное поражение в дерби может и не выбьет, но их было два: Спартак и Локомотив.
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Абу Зейд Небесный
1478099762
Пик прошёл, а антирекорд продолжается..
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MUKHTARR
1478101210
Не тот ЦСКА, и оборона не та. Акинфеев не робот
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Aztec58
1478103290
Игорёк очень даже обращает внимание и на серию, и на отклики.
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bset
1478107301
Просто в основном об этом спартаковцы говорят. Сейчас они на первом месте идут и все разговоры о предстоящем чемпионстве. Как скатятся с первого места, так снова вспомнят Акинфеева. Надо же на кого-то перекидывать свою обиду.
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