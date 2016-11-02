Корнаухов: «Пик темы по антирекорду Акинфеева уже прошел»

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов отметил проблемы «Монако» в обороне в преддверии матча с армейцами в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Ветеран затронул тему и антирекорда Игоря Акинфеева в турнире.

«Монако» обладает хорошей средней и атакующей линией, но не без проблем в обороне. Это дает шанс ЦСКА на положительный исход в сегодняшнем матче. Не думаю, что одно неприятное поражение в дерби выбьет армейцев из колеи. ЦСКА закален в этих делах и уже все, что только можно, прошел на своем пути. Естественно, жду только победы!

Что касается серии Игоря Акинфеева, то шанс прервать ее есть в каждой игре. Чуть не хватило удачи в прошлом матче, чтобы не пропустить в концовке. Думаю, что сам Игорь уже давно не обращает внимания на эту серию, пик этой темы прошел, вряд ли она не него давит. Конечно, нам всем хочется, чтобы она скорее прервалась», – заявил Корнаухов.