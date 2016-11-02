Ребров не винит Мораеса в незабитом пенальти

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дал оценку игре своей команды в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

«Недоволен результатом,как и ребята. Отдали все силы, старались. Мы играли против очень сильного соперника. Могли отнять у «Бенфики» очки.

Поверьте, пробить пенальти в таком матче – это большое волнение. Мораес был уверен и взялся бить.

Мне понравилось то, что ребята старались делать, особенно во втором тайме. Мы играем на высочайшем уровне, а дома «Бенфика» вообще играет уверенно. Это влияет на игроков. После пропущенного гола мы старались сравнять счет, было достаточно моментов, но мы их, к сожалению, не реализовали.

Не думаю, что нужно думать о каких-то очках, сколько хватит для выхода, сколько не хватит. Сейчас важна самоотдача, сегодня она была», – сказал Ребров.