Данильянц: «Мы рады, что ребята сегодня не были обречены на поражение»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал исход матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

«Мы провели сегодня очень непростой матч. Мы тщательно готовились к «Атлетико», знали, как с ним играть, знали его сильные стороны. Очень хорошо начали матч, но потом сказалось преимущество «Атлетико» в быстроте. С точки зрения командных действий мы часто играли очень правильно, но в единоборствах и подборах было преимущество соперников. Оба гола «Атлетико» забил не благодаря комбинациям, а как раз после таких ситуаций. Рады, что проявили характер, сыграли хорошо и старательно, но гол был очень обидным.

Гол Гризманна? Еще не видел повтора, не хочу говорить, справедливо это или нет. У «Атлетико» было много моментов, но наши ребята выложились на все сто процентов. Сказалось также, что наши ребята, Мевля и Гранат, провели два дня назад полную игру на искусственном газоне в Перми, отсюда технический брак в их исполнении.

Мы рады, что ребята сегодня не были обречены на поражение. Они старались, боролись, и факт, что оба гола стали не результатом общекомандных действий, а результатом индивидуального преимущества и мастерства. У нас есть еще два матча, надо это пережить, проанализировать и подготовиться к «Баварии». Осталось две возможности проявить себя иначе», – сказал Данильянц.