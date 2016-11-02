Симеоне: «Плохо проведу ночь, буду думать о случившемся»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова» (2:1).

«Это был очень сложный матч. «Ростов» – сильный соперник, мы это знали еще после первого матча. Для меня как для тренера этот матч был плохим. Я с очень тяжелым чувством принимаю его, плохо проведу сегодняшнюю ночь и буду долго думать о случившемся. Но игроки «Атлетико» решили ситуацию в свою пользу и выиграли.

В ситуации с забитым мячом тоже есть наша вина: «Ростов» завладел мячом, а мы знаем, как он умеет вертикально развивать атаки, что мы и увидели в случае с голом Азмуна. Нас поймали на потере мяча, на нашей ошибке.

Что я сказал арбитру после решающего гола Гризманна? Это решение не было простым для линейного судьи, мы сначала подумали, что был офсайд, но, к счастью, арбитры успели изменить свое решение. Этот гол был невероятно важен для нас.

Годин спокоен, делает много работы на поле. Не выдвигать его вперед – это мое решение, и оно было ошибочным, как показали последние минуты.

Как оцениваю выход «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Хоть сегодняшний матч и был неудачным, я горжусь формой, которую сейчас набрала команда», – сказал Симеоне.