Фалькао: «Думаю, благодаря настрою мы победим ЦСКА»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями накануне матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

«Рад, что попал в ЛЧ, и думаю, что в этом году «Монако» играет лучше, чем в прошлом. Надеюсь, мы завтра выиграем и пройдем этот этап. Думаю, у нас большая вероятность квалифицироваться. Игроки сконцентрированы на все 100 процентов. Думаю, благодаря настрою мы выиграем завтра.

ЦСКА – большая команда, в Москве хорошо сыграла, но надеюсь, что мы одержим победу», – сказал Фалькао.