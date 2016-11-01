Бердыев: «Знаю Диего Симеоне довольно хорошо»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев в эфире программы «Все на футбол» поделился мнением об «Атлетико» перед матчем этих команд в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я знаю Диего Симеоне довольно хорошо. Как тренер он действительно сильно прогрессирует, игроки его команды не стоят на месте. Футболисты «Ростова» в прошлом матче эти скорости ощутили, попав в ситуации, в которых никогда не были. Да, мы проиграли, но для болельщиков эта игра все равно воспринималась как праздник. Даже после поражения от «Баварии» они нас поддерживали, потому что видели искреннее желание футболистов играть самоотверженно. Равнодушных в команде нет.

Против «Атлетико» важны командная скорость и исполнение. В первой встрече двухматчевого противостояния в каких-то моментах мы стабилизировали ситуацию, в которой соперник порой не знал, как действовать. Мы едем в Испанию не за тем, чтобы проигрывать. «Ростов» сделал определенные выводы и учел свои ошибки. Команда должна сыграть квалифицированно», – сказал Бердыев.