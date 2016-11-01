Павлюченко назвал шоком отставку Скрипченко

Форвард «Урала» Роман Павлюченко заявил, что шокирован решением Вадима Скрипченко покинуть должность наставника екатеринбуржской команды. При этом 34-летний игрок пожелал специалисту удачи в дальнейшем.

– Сильно разочарован из-за ухода тренера, не ожидал отставки. Это для меня шок. Вадим Викторович меня очень сильно хотел видеть в команде, но такова футбольная жизнь. Зная характер тренера, как он относится к работе и футболу, уверен, что у него все будет хорошо в будущем. Желаю ему только удачи.

– Скрипченко сказал, что принял решение об уходе два дня назад. Тренер как-то упоминал об этом в разговоре с командой?

– Даже не знал об этом. Он никому ничего не говорил.

– Что сегодня тренер сказал команде на прощание?

– Не присутствовал на собрании. Мне срочно нужно было улететь в Лондон на один день. Завтра вернусь в Екатеринбург, пообщаюсь с ребятами. И обязательно позвоню Вадиму Викторовичу, поговорю с ним.