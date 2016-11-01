Витория: «Большой ошибкой будет считать, что «Бенфика» легко победит киевское «Динамо»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Напомним, матч начнется в 22:45 по московскому времени.

«Нам предстоит тяжелая игра, но других в Лиге чемпионов не бывает. Было бы большой ошибкой считать, что если мы выиграли в Киеве, то победим и дома. Я знаю, что болельщики жаждут нашей победы. Но мы не должны терять концентрации, нужно сыграть максимально интенсивно. Впереди у нас три матча – три финала, нам нужно победить в каждом из них», – сказал наставник.