Симеоне считает, что Торрес способен показать игрокам «Атлетико», как побеждать в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова», поделился мнением о форварде своей команды Фернандо Торресе.

«Торрес всегда готов работать с энтузиазмом. У Фернандо есть сила воли, он играет лучше, когда требования к нему максимальны. Торрес очень конкурентоспособен, и мы надеемся, что у него сохранятся стремления, которые помогли ему выиграть в футболе то, что он выиграл. Торрес может показать игрокам «Атлетико», как надо побеждать в Лиге чемпионов», – сказал наставник.

Напомним, матча между «Атлетико» и «Ростовом» начнется в 22:45 по московскому времени.