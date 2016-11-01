Симеоне: «Атлетико» предстоит серьезная встреча с «Ростовом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

«Никогда нельзя заранее ничего определять и делать прогнозы на исход. В то же время, мне никогда не мешает, когда кто-то отзывается об «Атлетико» хорошо, записывает в фавориты. Играем с серьезной и компактной командой, мы выиграли всего со счетом 1:0 в первом матче, так что встреча предстоит серьезная, нужно решать задачи выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Торрес сыграет завтра. Он очень работоспособный футболист. Чем выше к нему требования, тем лучше он выступает. Это один из немногих футболистов, которому приходилось сталкиваться с самыми серьезными задачами», – сказал Симеоне.