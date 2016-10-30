Джеррард может на правах аренды перейти в один из европейских клубов

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард, чей контракт с командой истекает в ноябре 2016 года, намерен остаться в стане американского клуба, но при этом сезон провести на правах аренды в Европе.

Напомним, ранее футболист заявлял, что не перейдет ни в один из английских клубов, кроме «Ливерпуля», за который выступал с 1998 по 2015 год. В нынешнем сезоне Джеррард провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС 26 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.