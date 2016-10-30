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  • Джеррард может на правах аренды перейти в один из европейских клубов

Джеррард может на правах аренды перейти в один из европейских клубов

30 октября 2016, 23:14
3

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард, чей контракт с командой истекает в ноябре 2016 года, намерен остаться в стане американского клуба, но при этом сезон провести на правах аренды в Европе.

Напомним, ранее футболист заявлял, что не перейдет ни в один из английских клубов, кроме «Ливерпуля», за который выступал с 1998 по 2015 год. В нынешнем сезоне Джеррард провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС 26 матчей, в которых забил три гола и сделал шесть результативных передач.

Источник: The Sun
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Джеррард Стивен
Комментарии (3)
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джон базелон
1477858876
Легенда.Настоящий кэп.
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denisrebrikov
1477860527
Стиви в Европе это будет круто, еще Лэмпарда, Пирло, Вилью, Дрогба и Кака захвати с собой в Европу, очень хочется на них еще посмотреть. Уж очень крутые игроки, которые скоро закончат с футболом, а это очень обидно терять таких звезд...
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murakami777
1477882560
в Астану)))
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