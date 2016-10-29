Гаджиев: «Селихов – талантливый вратарь, а ошибки были и у Яшина»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Ростова» (1:0), а также оценил игру голкипера пермского клуба Александра Селихова в данной встрече.

«Мы беспокоились за физическое состояние команды, но в целом оно было нормальным. Было много борьбы, безадресной игры, но с задачей ребята справились. Ошибки Селихова? В нашей стране был один лучший вратарь – Лев Яшин, но и у него случались ошибки. Селихов – талантливый вратарь, а ошибки бывают у всех», – сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш Футбол».