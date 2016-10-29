Семшов: «Ни одна из команд РФПЛ не показывает чемпионской игры»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов выразил мнение, что ни одна из команд РФПЛ на данный момент не показывает чемпионской игры. По его мнению, это вызвано тем, что клубы, находящиеся в верхней части турнирной таблицы, не готовы решать большие задачи.

«Пока никто не показывает чемпионскую игру – уверенную, целостную. Все теряют очки и местами играют то прилично, то неудачно. Тяжело сказать, почему так, может, просто потому, что команды, которые находятся наверху, на данный момент не готовы к большим задачам. Может, со временем, через полгода, они созреют, почувствуют уверенность», – сказал Семшов.