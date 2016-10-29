Гусев: «Стоит лишь обыграть «Спартак», и ЦСКА снова окажется в лидерах»

Бывший хавбек ЦСКА Ролан Гусев подчеркнул, что армейцы смогут добыть победу над «Спартаком» в сегодняшнем поединке 12-го утра РФПЛ, несмотря на все кадровые проблемы. Напомним, у красно-синих по разным причинам не сыграют полузащитники Алан Дзагоев и Роман Еременко. У красно-белых же под вопросом участие во встрече Дениса Глушакова, Квинси Промеса и Зе Луиша.

«У ЦСКА есть большие кадровые проблемы: выбыли из строя Еременко и Дзагоев. В целом, их можно заменить, но, насколько эти замены будут равноценными, – вопрос, ведь Роман и Алан могли выступить и в нападении, и в обороне. Например, Траоре пока не хватает сыгранности. Армейцы показывали другой футбол до его прихода. Был Муса, который отлично открывался, много работал, демонстрировал иные скорости. Ласина, напротив, не делает столь разнообразных ходов и вариаций. Головин и Натхо тоже стараются, но по уровню мастерства уступают.

Даже с учетом всех проблем армейцев, еще не произошло ничего страшного. Стоит лишь обыграть «Спартак», и они снова окажутся в лидерах. Всем необходимо успокоиться. Думаю, ЦСКА победит – 2:1», – сказал Гусев.