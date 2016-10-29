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    Бышовец: «Романцев не хочет общаться Каррерой? А о чем итальянцу с ним вообще разговаривать?»

    Заслуженный российский специалист Анатолий Бышовец прокомментировал слова экс-наставника «Спартака» Олега Романцева о том, что он не намерен общаться с нынешним главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. По его мнению, итальянцу, в принципе, не о чем разговаривать со спартаковской легендой.

    – Мое мнение о нежелании Романцева встретиться с Каррерой? Чтобы общаться, нужны общие интересы и темы. И потом, Каррера, возможно, не нуждается в общении. Он работает не так долго, но дело свое знает. Да, у Массимо пока нет достижений в «Спартаке», но это не свидетельство недостаточной квалификации. Он работал в штабе Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. А выигрывать можно и потому, что у тебя слабый чемпионат и слабые соперники.

    – Согласны с такой постановкой вопроса: если человек, работая у нас в стране, не владеет русским языком, то он не уважает и Россию?

    – Абсолютно нет, не согласен.

    – Но Гвардиола, Конте и Анчелотти, приезжая в другую страну, учили предварительно язык.

    – Так и я, нескромно напомню, работая в Португалии, уже через три недели говорил по-португальски отдельные фразы и давал интервью. Далеко не качественно, но Аленичев был удивлен. Конечно, это зависит от лингвистических способностей. Но многие тренеры работают и без знания языка. И потом, что, получается, ни Хиддинк, ни Капелло, ни Адвокат, работая в России и не зная языка, совершенно не уважали нашу страну? Они же не делали никаких попыток изучения языка, кроме знания слов «привет» и «до свидания». Ну и «спасибо», конечно – такие деньги получали!

    – Необходима ли встреча Романцева и Карреры?

    – В ней, наверное, нет необходимости ни у одного, ни у второго. Им не о чем говорить, нет общей темы. Да, оба переживают за «Спартак», но каждый на своем месте. У Карреры нет необходимости обращаться к Романцеву, он работает, знает свое дело. В нем есть хорошие качества. Школа там отличная. И это видно по команде, ведь «Спартак» идет на первом месте, имеет шансы на чемпионство. Повысилась игровая дисциплина, есть твердая концепция подготовки к матчам. Вырисовываются модели игры – дома и на выезде, по ходу матча больших ошибок тренер не допускает. Каррера профессионально подготовлен, команда в него верит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 13:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +362

      sargassov 29 октября 2016, 16:42

      Раздули шум ни о чем

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 29 октября 2016, 14:42

      встреча Романцева и Карреры !! тёмным вечером.. в тихом переулке.. Ну и кто у кого кошелёк отнимет???

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 октября 2016, 14:38

      Больше чем при Романцеве золота не добывал в "Спартаке" никто. Это я так, для информации )))

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 29 октября 2016, 14:30

      Вам бы брехунам я бы посоветовал время от времени общаться с уважаемыми людьми хотя бы для того чтобы не комментировать то о чем вы только догадываетесь.

      -1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 29 октября 2016, 14:00

      вот уже раздули то. Романцев мимоходом отшутился на неприятный для себя вопрос. А тут довели до ранга заявления, которое все бросились комментировать. Бред

      4
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      Рейтинг: +11375

      alp 29 октября 2016, 13:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      с алконафтами вообще мало кто хочет разговаривать

      -5
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      Рейтинг: +26836

      slavutiq70 > alp 29 октября 2016, 15:49

      А ты что сним пил или видел как он под забором валялся?????а этот алконавт как ты выражаешся добился в жизне не так уж и малого тебе об этом только мечтать,сидиш за монитором и оскорбляеш людей которым ты даже и в подмётки не годишся маленький злобный человечек

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp > slavutiq70 29 октября 2016, 16:22

      а что, не алконафт? ))) с такими ресурсами, как у спама в 90-х я б добился не меньших результатов )) а ты про какие то подметки ))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 29 октября 2016, 13:47

      По всей видимости, Романцева задевает, что Картера не нуждается в его советах, как прежняя спартаковская братия. У Романцева отобрали кусочек хлеба )

      3
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > APchelov 29 октября 2016, 13:55

      Браво!!! Согласен с тобой полностью!
      И очень приятно читать такой комментарий от болельщика Зенита.
      Ещё раз - СПАСИБО!!!

      5
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      Рейтинг: +2269

      dyema 29 октября 2016, 13:39

      ХА! Похоже следующее интервью Романцева будет содержать "Я не уважаю Бышовца" )))

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