Мутко: «Считаю, что Россия – достаточно футбольная страна»

Вице-премьер по спорту и глава РФС Виталий Мутко отметил, что считает Россию достаточно футбольной страной. По его словам, именно данный вид спорта является первым номером среди всех остальных.

«Футбольная ли мы страна? Каждый вкладывает свой смысл в это выражение. Я считаю, что мы достаточно футбольная страна. Возможно, мы не можем сравниться с Бразилией, Англией, Германией, но с точки зрения любви к футболу – это вид спорта номер один», – сказал Мутко в эфире программы «Спортивный вопрос» на телеканале «Матч ТВ».