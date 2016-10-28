Эмери: «Тиаго Силва очень важен для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит в защитника Тиаго Силву, который раздумывает над продлением своего действующего контракта.

«Тиаго Силва всегда отлично проявляет себя на тренировках, является капитаном «ПСЖ» и очень опытным игроком. Все игроки и я уважаем его.

Я с ним много общаюсь. Могу сказать точно, что он хорошо чувствует себя в «ПСЖ», и очень рад вернуться в сборную Бразилии. Сейчас Тиаго сильно мотивирован и очень важен для нас. Я верю в него», – заявил Эмери.

Напомним, в последние несколько недель появилась информация о возможном уходе бразильца из парижского клуба. Наиболее часто упоминается его возвращение в Италию, где он играл за «Милан».