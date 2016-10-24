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    «Ювентус» рассматривает приобретение Пепе, если не договорится о переходе с Тиаго Силвой

    Защитник «Реала» Пепе может оказаться в «Ювентусе». Итальянцы рассматривают португальца как основную альтернативу оборонцу «ПСЖ» Тиаго Силве. Контракт Силвы истекает в 2018 году, что осложняет переговоры.

    Соглашение Пепе с «Реалом» истекает следующим летом, что позволяет туринцам вступить в переговоры с игроком уже этой зимой. Сообщается, что также на чемпиона Европы претендует «Милан».

    Пепе выступает за мадридский клуб с 2007 года, на его счету 310 матчей и 12 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    24.10.2016 17:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2509

      panmon 26 октября 2016, 10:13

      Дани Алвес и Пепе в одном клубе! Я бы посмотрел)

      1
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      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 25 октября 2016, 09:21

      Для прикола подойдет))))

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 24 октября 2016, 22:26

      Только не это, пожалуйста.

      1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 24 октября 2016, 20:04

      да не смешите Пепе в Италии? это что-то с чем-то...

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 24 октября 2016, 19:50

      У них есть Кьеллини, Бардзальи, Бонуччи, Бенатиа. Зачем им ещё?

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      Рейтинг: +519

      Dammit > BloodBow 24 октября 2016, 22:27

      Во-первых,не все молоды. Во-вторых, ходят упорные слухи, что Бонуччи может уйти.
      Но с другой стороны - Пепе - отвратительный вариант.

      3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Dammit 29 октября 2016, 00:47

      лол...а Пепе 23?

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