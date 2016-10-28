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  • Траоре: «Слуцкий со вторника напоминает, что матч со «Спартаком» – это война»

Траоре: «Слуцкий со вторника напоминает, что матч со «Спартаком» – это война»

28 октября 2016, 01:45
23

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

– То, что «Спартак» – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

– Настрой на «Спартак» в ваших прежних клубах был особым?

– Да. Успех в матче со «Спартаком», как и с другими ведущими клубами, для «Кубани» был знаковым. Игроки отдавали борьбе все силы.

– На этом фоне как готовится к дерби ЦСКА? Почувствовали разницу?

– Конечно. Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со «Спартаком» не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со «Спартаком».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Траоре Ласина Слуцкий Леонид
Комментарии (23)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477608993
Надеюсь, при том, что я в принципе нормально отношусь к ЦСКА, меня простят за невольно родившийся эпитет, составленный из двух лёниных слов: "Говно на войне")).
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1477609725
Даже наше Дзюба бревнами, как с дуба "Желуди" снимает, в сетку отправляет. А Траоре Ласина в поле, как осина. Вроде бы старается, но хрен что получается.
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Doktor Dik
1477609857
Слуцкий дело говорит
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a-rakhmatov
1477623471
Слуцкий бздит...))
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subbotaspartak
1477631898
Кони же типа военные, Крутые и ох.енные. Опять собрались на войну По своему навозу, тьфу,- го.ну. А мы пойдём побалдеть, Да футбол поглядеть.
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ribavadim
1477637436
Для полноценных боевых действий необходимо срочно приобрести звезду монгольского футбола из бронзового «Сэлэнгэ Пресс», за который и играет главная звезда монгольского футбола - Мурун Алтанхуяг...
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СМЕРШiРУ
1477637702
Вас никто за язык не тянул - сами сказали что "матч со Спартаком-это война". Ну вот теперь не обижайтесь и не нойте. На войне-как на войне)))
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Диктор
1477638632
Свыкайтесь с мыслью ,что война будет проиграна.Со вторника тренер приучает.
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овертайм
1477640110
а каррера считает наоборот: можно проиграть дерби но не чемпионат)
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Андрей Ермошин
1477651050
Война не война, но дерби должно получиться на славу, очень на это надеюсь. Что касается самой игры, то думаю Цеська ничего хорошего не светит, тем более на фоне последних событий в клубе и около него. Спартак и по игре, и по составу на порядок выше нынешних соперников.
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