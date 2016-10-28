Траоре: «Слуцкий со вторника напоминает, что матч со «Спартаком» – это война»

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России против «Спартака». Напомним, встреча состоится 29 октября на стадионе «Открытие Арена».

– То, что «Спартак» – большой клуб, мне было известно и до прихода в ЦСКА. Разница в том, что теперь предстоит участвовать в главном российском дерби.

– Настрой на «Спартак» в ваших прежних клубах был особым?

– Да. Успех в матче со «Спартаком», как и с другими ведущими клубами, для «Кубани» был знаковым. Игроки отдавали борьбе все силы.

– На этом фоне как готовится к дерби ЦСКА? Почувствовали разницу?

– Конечно. Слуцкий нам со вторника напоминает, что встреча со «Спартаком» не просто игра, а своего рода война. Партнеры тоже говорят об этом. Можно, мол, проиграть чемпионат, но не матч со «Спартаком».