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    Мамаев: «Кажется, я надолго выбыл из игры»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев после матча 1/8 финала Кубка России против «Оренбурга» (3:2) оценил тяжесть своего повреждения, которое он получил в данной встрече. Отметим, что хавбек, недавно восстановившийся после травмы, был заменен на 17-й минуте игры.

    – Павел, поделитесь впечатлениями от сотой игры за «Краснодар»?

    – Да как-то не хочется: омрачена эта игра была, как видите (показывает на ногу).

    – Что за травма? Надолго ли выпадете из игры?

    – Кажется, что надолго.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.10.2016 23:21
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 28 октября 2016, 09:24

      Вышел невостановленным, это дефицит состава...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 28 октября 2016, 08:04

      жалко, не успел вылечиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 28 октября 2016, 05:17

      Краснодару так не с кем будем играть. График напряженный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 28 октября 2016, 04:24

      Жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 октября 2016, 04:08

      Жаль, без него, да без Смолова, если тот в ближайшее время не восстановится, "Краснодару" будет сложно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 октября 2016, 02:50

      Наливай!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 28 октября 2016, 01:06

      Выздоравливай!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 октября 2016, 00:03

      Нда... Опять пропустит пол сезона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 27 октября 2016, 23:50

      Здоровья Паше!наше будущее

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > Predator_utm 28 октября 2016, 01:01

      ему 28 лет, какое нахрен будущее?

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm > ASG 28 октября 2016, 08:03

      Ближайщее,возраст еще не пенсионный

      0
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