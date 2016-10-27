Кузнецов: «В Кутаиси игроков ЦСКА били за отказ сдавать матч»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил, что команда в начале 90-х годов сталкивалась с большим проблемами, когда футболисты были ограничены практически во всем, вплоть до спортивной амуниции.

«Если бы кто-то из высших лиц за нас болел, может, хоть какую-то помощь бы нам оказывал. В 1990 году мы играли в форме гандбольного ЦСКА, потому что денег даже на это не было. Мы летали на самолетах, из которых прыгают парашютисты, да даже на грузовых приходилось. Помню, сидели по бокам, а в центре салона стояли ящики с фруктами. Один раз жили в группе войск на сборах, спали на кроватях, которые провисают до пола. И вот в таких условиях мы готовились к матчам. Плюс чемпионат начинали в манеже, а там жестко, отскок мяча другой. Если упал, ободрался – сразу ожоги.

В Кутаиси нас били за то, что мы отказались сдавать матч. Потом трибуны выбежали на поле, мы 40 минут в раздевалке сидели. Попросили вызвать ОМОН, но приехал мэр и сказал, что все сам уладит. В Ереване вообще жуть была. В раздевалке сидели, а болельщики все стекла побили. Подобное много где случалось. В Донецке играли, а с трибун на нас летели бутылки. Мы стояли в центре поля и долго уйти не могли, а потом нас вывезли на военной машине», – рассказал Кузнецов.