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  • Кузнецов: «В Кутаиси игроков ЦСКА били за отказ сдавать матч»

Кузнецов: «В Кутаиси игроков ЦСКА били за отказ сдавать матч»

27 октября 2016, 09:53
19

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил, что команда в начале 90-х годов сталкивалась с большим проблемами, когда футболисты были ограничены практически во всем, вплоть до спортивной амуниции.

«Если бы кто-то из высших лиц за нас болел, может, хоть какую-то помощь бы нам оказывал. В 1990 году мы играли в форме гандбольного ЦСКА, потому что денег даже на это не было. Мы летали на самолетах, из которых прыгают парашютисты, да даже на грузовых приходилось. Помню, сидели по бокам, а в центре салона стояли ящики с фруктами. Один раз жили в группе войск на сборах, спали на кроватях, которые провисают до пола. И вот в таких условиях мы готовились к матчам. Плюс чемпионат начинали в манеже, а там жестко, отскок мяча другой. Если упал, ободрался – сразу ожоги.

В Кутаиси нас били за то, что мы отказались сдавать матч. Потом трибуны выбежали на поле, мы 40 минут в раздевалке сидели. Попросили вызвать ОМОН, но приехал мэр и сказал, что все сам уладит. В Ереване вообще жуть была. В раздевалке сидели, а болельщики все стекла побили. Подобное много где случалось. В Донецке играли, а с трибун на нас летели бутылки. Мы стояли в центре поля и долго уйти не могли, а потом нас вывезли на военной машине», – рассказал Кузнецов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кузнецов Дмитрий
Комментарии (19)
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Dgad
1477552433
Да это были лихие 90..,
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С-Пб on-line
1477553060
90-е те ещё времена были...
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ufos73
1477553344
Да у всех так было в те годы. У кого то больше, у кого то меньше...
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TERIA-76
1477554557
Помню в 93-м в Волгограде на Роторе зубов лишился)))
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андрей андреев
1477558141
Это было после того,когда Советская Армия в 1989 разогнала мирный митинг в Тбилиси.Дубинок не выдали,поэтому били сапёрными лопатками.Было много жертв,женщины,дети.
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yorgenbarenz
1477559370
Кавказское гостепреимство.
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Диктор
1477563011
Били значит еще тогда уже заслужили.
Ответить
Totti11
1477564649
Тех кто вырос в 90-е, событиями нашего времени не испугать!
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Dobroe Teplo za CSKA
1477567501
это были лихие 90-ые
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