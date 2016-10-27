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    Гончаренко: «Нужно позволить командам проводить четвертую замену»

    Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко подвел итог матча 1/8 финала Кубка России против «Терека» (1:1; 4:3 в серии пенальти).

    «Думаю, матч понравился болельщикам. Игра была бескомпромиссной, много борьбы и единоборств. Где-то преимущество было у нас, где-то – у «Терека». Обе команды очень хорошо готовы физически, таким образом мы дошли до серии пенальти. Кстати, думаю, что когда матч проходит 120 минут, нужно позволить командам проводить четвертую замену, правила нужно изменить. На футболистов ложится огромная нагрузка. В целом, довольны тем, что прошли в следующую стадию.

    Мы сражаемся в каждом матче Премьер-лиги, посмотрим по итогам сезона, что из этого получится. Это касается и кубка страны. Есть отдельный матч и соперник – готовимся к игре», – сказал Гончаренко.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    27.10.2016 01:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2509

      panmon 27 октября 2016, 18:01

      Гончаренко молодец. Надо был Слуцкого в Уфу сплавлять...
      С 4ой заменой тренерам проще будет - тут либо сейчас либо сэкономил на экстра тайм. Либо вообще 4 разрешить (3+1), либо 3 оставить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 октября 2016, 08:43

      Уфа начинает показывать зубы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 27 октября 2016, 07:54

      да красавчик Гончар...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 октября 2016, 07:21

      Гончаренко молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 27 октября 2016, 06:47

      Нужно позволить

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 октября 2016, 02:12

      3 игрока + вратарь.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 октября 2016, 02:11

      Молодца, Виктор Михайлович.

      2
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