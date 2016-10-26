Нигматуллин: «У Акинфеева будет рекорд не только в чемпионатах России, но и в Лиге чемпионов»

Вратарь «Тосно» Артур Нигматуллин обратился к тем, кто старается упрекнуть голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева за его антирекорд в Лиге чемпионов. Напомним, что страж ворот столичного клуба пропустил в сорока матчах кряду.

«Не понимаю настолько злых людей, которые только этого и ждут: Акинфеев гол пропускает, и сразу об этом пишут на всех сайтах. С другой стороны, я хотел бы быть в этой шкуре: играть в Лиге чемпионов, за сборную. Лучших всегда пытаются критиковать и зацепить. Эта серия когда-нибудь закончится, у Игоря будет рекорд не только в чемпионатах России, но и в Лиге чемпионов – пусть такой. Зато он столько матчей провел в этом турнире, сколько не сыграл ни один российский вратарь.

Дай бог Игорю здоровья, чтобы он дальше играл в нашем чемпионате и Лиге чемпионов. Пока Акинфеев в ЦСКА, какой смысл там сидеть молодым вратарям? Надо идти и играть. Для любого футболиста главный мотив – играть в футбол. Просто выходить на поле в Кубке и быть при команде… По себе скажу: у меня есть свои амбиции, я хочу двигаться вперед, именно играть», – сказал Нигматуллин в интервью порталу «Советский спорт в Санкт-Петербурге».