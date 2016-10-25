Агент Нобоа не исключил переход игрока в «Зенит»

Агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, не стал обсуждать несостоявшийся переход 31-летнего игрока в «Зенит» в минувшее трансферное окно. При этом он подчеркнул, что нельзя исключать того, что эквадорец все же может оказаться в петербургском клубе ближайшей зимой.

«Не вижу смысла говорить о том, что было минувшим летом. На сегодняшний день это неважно, Кристиан – игрок «Ростова». Обсуждать несостоявшиеся переходы бессмысленно.

Будем ли мы рассматривать предложение от «Зенита» в зимнее трансферное окно? Это футбол, в нем может произойти все что угодно», – сказал Истрати.

Действующее соглашение Нобоа с желто-синими истекает летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один гол.