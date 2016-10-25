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Агент Нобоа не исключил переход игрока в «Зенит»

25 октября 2016, 08:27
16

Агент Леонид Истрати, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Кристиана Нобоа, не стал обсуждать несостоявшийся переход 31-летнего игрока в «Зенит» в минувшее трансферное окно. При этом он подчеркнул, что нельзя исключать того, что эквадорец все же может оказаться в петербургском клубе ближайшей зимой.

«Не вижу смысла говорить о том, что было минувшим летом. На сегодняшний день это неважно, Кристиан – игрок «Ростова». Обсуждать несостоявшиеся переходы бессмысленно.

Будем ли мы рассматривать предложение от «Зенита» в зимнее трансферное окно? Это футбол, в нем может произойти все что угодно», – сказал Истрати.

Действующее соглашение Нобоа с желто-синими истекает летом 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ хавбек принял участие в девяти встречах, записав в свой актив один гол.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (16)
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С-Пб on-line
1477373808
Теперь уже вряд ли...
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dyema
1477374251
Нафиг надо, помоложе и на перспективу надо искать, опять-же своих молодых подтягивать пора!
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lysenkoff
1477377377
31 год, это не стиль Луческу...
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Garrincha58
1477378627
зачем? неужели нельзя найти игрока получше давай те еще Джанаева пригласим ведь он стабильнее играет чем Лодыгин
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товрос
1477380887
да куда уже Нобоа переходить,у него возраст уже не тот,пусть доиграет пару лет в Ростове и едет на родину отдыхать,при Бердыеве он играет,а в Зените неизвестно ничего там быстро замену найдут клуб богатый
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ViktorMG
1477384680
У Зенита ещё привычка этими переходами не столько себя усиливать , сколько соперника ослаблять. Яркий пример с Быстровым. Вообще переходы внутри лиги в течении сезона надо бы запретить.
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veltrener
1477384723
Усиление, так усиление!! Видимо все бабки потратили на судей.
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ВoВ
1477385170
Я думаю что АГЕНТ не исключит переход любого своего клиента, главное БАБКИ!
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BAIv
1477385375
вместо витселя , что то не верится, Луческу лучше молодых подтянет бразил... ну если только ворьё чиновничье за откат пробьёт эту афру
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Duken
1477395528
Просто Ростов обыгрывает Зенит,даже судьи не помогают.Вот и решили ослабить соперника
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