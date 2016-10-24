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    Витсель: «Оренбург» – очень хорошая команда»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура российской Премьер-лиги отметил хорошую игру в исполнении соперника.

    «Оренбург» играет не как большинство российских команд. Это действительно очень хорошая команда. Сегодня нам было очень тяжело еще и потому, что совсем недавно играли в Лиге Европы. Мы очень поздно вернулись домой, поэтому в этом матче были не слишком свежими. Мы могли действовать лучше, не воспользовались своими шансами и не удвоили счет.

    Сегодня у нас была экспериментальная линия защиты. Конечно, было непривычно. Мы привыкли играть с Нету и Кришито сзади. Считаю, что для первого раза мы сыграли отлично в таком сочетании. Хотя, конечно, нам нужно привыкнуть играть в новом сочетании.

    Если ЦСКА выиграет у «Спартака» в следующем туре, и мы победим «Томь», то единолично возглавим таблицу. Если же выиграет «Спартак», то ЦСКА от нас будет отставать. В общем, не знаю, что лучше для «Зенита». Мы должны сосредоточиться на своей игре», – отметил Витсель.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2016 22:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11375

      alp 24 октября 2016, 22:59

      скоро и цска и спартак будут отставать от Зенита

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